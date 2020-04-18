"السويدي تكنولوجي" تفوز بمشروع توريد البنية التحتية للسد العالي بتنزانيا

كتب- علاء حجاج

أعلنت شركة السويدي تكنولوجي إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك عن فوزها بعقد يمتد على مدار أكثر من خمس سنوات لصالح دولة تنزانيا لتوريد حلول البنية التحتية التكنولوجية لبناء السد العالي بدولة تنزانيا.

وقال أيمن فاروق، المدير العام للمبيعات والتطوير بشركة السويدي تكنولوجي، في بيان اليوم السبت إن الشركة فازت بهذا المشروع من خلال شركة تانسكو TANESCO أكبر شركة لتوريد الكهرباء في دولة تنزانيا.

وأشار إلى أن المشروع استراتيجي في القارة الإفريقية لبناءي سد لتوريد الكهرباء والطاقة في منطقة شرق إفريقيا.

وأضاف أن الشركة قد فازت بالمرحلة الأولى والتي سيتم الإنتهاء من تنفيذها نهاية العام الحالي 2020، لتبدأ بعدها في المرحلتين الثانية والثالثة حيث يشمل المشروع توريد البنية التحتية لإدارة وربط المواقع المختلفة وميدان العمل، بالإضافة إلى الربط التليفوني والشبكات وتأمين المعلومات والبيانات.

يذكر أن السويدي اليكتريك تعد شركة رائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة صناعية في 15 دولة حول العالم.