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بلومبرج: السعودية ستبيع أعلى كمية من النفط لأمريكا منذ عام خلال أبريل

10:01 ص السبت 18 أبريل 2020
بلومبرج: السعودية ستبيع أعلى كمية من النفط لأمريكا منذ عام خلال أبريل

النفط

القاهرة- وكالات:

من المتوقع أن تبيع السعودية نحو 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا للولايات المتحدة في أبريل فيما سيكون أعلى كمية منذ عام وذلك طبقا لما قالته بلومبرج أمس الجمعة نقلا عن مسؤول في الصناعة السعودية على علم بالكميات المخصصة للمصافي الأمريكية.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام بعد انهيار الطلب العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي أنتجت فيه السعودية وروسيا كميات كبيرة من النفط في سباق على الحصول على حصة من السوق.

وتوصل منتجو النفط العالميون في الآونة الأخيرة لاتفاق لخفض قياسي في إنتاج النفط يبلغ 20 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

النفط السعودية الولايات المتحدة فيروس كورونا

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