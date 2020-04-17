لماذا تراجعت أسعار الخضروات بالأسواق مع اقتراب شم النسيم؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار خضروات، لمصراوي، إن أسعار عدد من الأصناف تراجعت بسوق التجزئة خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة المعروض مع دخول فصل الصيف وهدوء إقبال المواطنين على التخزين.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع أسعار العديد من الخضروات بسوق التجزئة خلال الأيام الماضية بسبب زيادة أكثر في المعروض من الخضر مع دخول فصل الصيف، وهدوء من قبل المواطنين على الشراء.

وأضاف جمال وليان، سكرتير شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، أنه مع دخول الصيف، يزداد المعروض من جميع الأصناف من الخضراوات، بالإضافة إلى انتشار منافذ بيع السلع بجميع المناطق سواء منافذ بيع تتبع الشعبة والتي يبلغ عددها 140 منفذا، و منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبيع الخضار بأسعار مخفضة عن الأسواق الآخرى.

وبحسب النجيب، "كل ما تزيد منافذ البيع كل ما التجار بالأسواق الخارجية يخفض السعر، وخاصا أن الخضراوات سلعة قابلة للتلف".

وأضاف جمال علام، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الطماطم تراجع إلى سعر يتراوح بين 3.5 جنيه و4 جنيهات مقابل 8 جنيهات، كما تراجع سعر كيلو البطاطس إلى 4 جنيهات مقابل 8 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو الليمون إلى سعر يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها بحسب المنطقة التي يبباع بها مقابل 16 و20 جنيها، كما تراجع بحسب علام.

وتراجعت أسعار الخضر في سوق الجملة بنسبة 25% خلال الفترة الأسبوعين الماضيين، وكان تجار خضراوات توقعو انعكاس هذا التراجع على سوق التجزئة.