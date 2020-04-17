أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يهبط 11 جنيها اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بتعاملات أمس، حيث فقد الجرام نحو 11 جنيها كرة واحدة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 735 جنيها للجرام مقابل 746 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 630 جنيها، وعيار 24 إلى 840 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5880 جنيها.

وقال نجيب، إن انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم، سببها التراجع الكبير في أسعار الخام الأصفر عالميا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الجمعة إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1718.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب إنه بينما يوجد عدم تطابق زمني بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات يوم الخميس تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

وتراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.