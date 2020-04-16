السويدي إليكتريك توقع عقدا مع "كهرباء ومياه دبي" بقيمة 124.5 مليون درهم

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة السويدي باور للمقاولات الكهربائية، إحدى مجموعة السويدي إليكتريك، عقدا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بقيمة 124.5 مليون درهم إماراتي.

وقالت شركة السويدي اليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن العقد يتضمن عمليات توريد وتركيب واختبار وتشغيل تجريبي لكابلات جهد 132 كيلوفولت بنظام تسليم المفتاح، لعدة مسارات متفرقة داخل إمارة دبي بطول 22.5 كيلو متر لصالح الهيئة.

وأوضحت أن هذا التعاقد يعد جزءا من خطة الإمارة التوسعية الخدمية في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وسيتم تسليم المشروع خلال 17 شهرا.

وتنفذ الشركة المشروع بعدما فازت بالجزء الأكبر من التعاقد بعد تقديم عرضيها الفني والمالي من خلال مناقصة عالمية تقدم لها 11 شركة، بحسب البيان.