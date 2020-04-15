صور.. انتظام صرف منحة دعم العمالة غير المنتظمة عبر منافذ البريد

كتب - علاء حجاج

قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام سير العمل في ثالث أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"؛ وذلك للتأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها والتي شملت عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة المقدمة للخدمة؛ رافق السيد الوزير خلال الجولة عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

هذا وقد شملت جولة الوزير تفقد مراكز الأهرام والجيزة أول، والربيع الجيزي للخدمات البريدية، مدرسة الفريق عزيز المصري في محافظة الجيزة، كما تفقد ا مركز السيدة زينب للخدمات البريدية؛ ومدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين في محافظة القاهرة .

وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت يوم الاثنين الماضي في صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى ٦٠٠ مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف إضافية؛ ويتم تسليم المستفيدين من المنحة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع لكي يتم استخدامها في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر القادم؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به البريد المصري في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وفي سياق متصل قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خط ساخن (١٤٢) من أجل البدء الفورى فى الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة.