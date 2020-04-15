بنك ناصر يتيح صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ فوري

كتبت- ياسمين سليم:

قال بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء إنه فعل خدمة فوري لصرف المرتبات والمعاشات المحولة إليه.

وأضاف في بيان صحفي أن القرار يأتي لتخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك حريص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك.

وأضاف أنه تم التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وبحسب فاروق فإن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وقال إن العميل على التوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـ ATM الخاص به، على أن يتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

ونقل البيان عن هبة العوضي، رئيس القطاع الحكومي والبنكي بشركة فوري، إن تفعيل الخدمة، هدفه تسهيل حياة المواطن خصوصا كبار السن في صرف المعاشات دون عناء أو الوقوف في الطوابير.

وأضافت أن فوري تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق،التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول.