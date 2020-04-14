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التضامن الاجتماعي: صرف 93% من معاشات أبريل حتى الآن

11:32 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
التضامن الاجتماعي: صرف 93% من معاشات أبريل حتى الآن

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت - ياسمين سليم :

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الثلاثاء؛ إن الوزيرة نيفين القباج تتابع خطة صرف المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
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وأشار البيان إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص أكد انتظام عملية الصرف للفئات التى تخلفت عن الأيام المحددة لها وفق خطة الصرف التى أعلنتها وزارة التضامن مطلع الشهر الحالي.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء امس الاثنين 13 أبريل عدد 6.946 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.896 مليار جنيه لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 93% من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديدة لشهر إبريل.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 767 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.268 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( A.T.M) 2.835 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.335 مليار جنيه، بالإضافة 3.344 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 5.291 مليار جنيه، وتم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قررت السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يجب إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نيفين القباج

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