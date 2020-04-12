صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10324 نقطة، في أول جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية التعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.24% إلى مستوى 10322 نقطة.
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