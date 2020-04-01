انتظام صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي (صور)

كتبت- ياسمين سليم:

بدأ بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر أبريل، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تتابع انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعًا بدون خصم أقساط القروض.

وبحسب البيان شهد البنك حالة من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.

وبدأت الوزارة اليوم صرف معاشات شهر أبريل، مقسمة على أيام بحسب قيمة المعاش وبدأت بمن معاشاتهم ألف جنيه أو أقل، منعًا للتكدس والتزاحم.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه بناء على توجيهات الوزيرة تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تبدأ من اليوم وحتى 9 أبريل منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وبحسب فاروق فإن عدد عملاء البنك من أصحاب المعاشات يبلغ 406 آلاف عميل بإجمالي مبلغ 1.16مليار جنيه، مشيرًا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وإداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات داخل الفروع.

وقال فاروق إنه تم فتح أبواب البنك اعتبارا من الساعة 7:30 صباحًا مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع.

وأضاف أنه تم تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع مع تخصيص ماكينات ATM للسيدات فقط.