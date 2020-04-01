اليوم.. صرف معاشات شهر أبريل لمن يتقاضى ألف جنيه فأقل

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، صرف معاشات شهر أبريل لمن يصرف معاش قيمته ألف جنيه أو أقل.

وأعلنت الوزارة تغيير نظام صرف المعاشات هذا الشهر، ليتم تقسيمه على أيام بحسب قيمة المعاش، منعًا للتكدس والتزاحم أمام ماكينات الصرف وفي فروع هيئة التأمينات ومكاتب البريد.

وقالت الوزيرة، نيفين القباج، في بيان صحفي أمس، إن الصرف سيكون، من خلال مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذًا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

وبحسب القباج، فإنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من اليوم.

وبحسب البيان، فإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" 1 و2 و4 أبريل، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف سيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" 7 و6 و5 من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه، ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً، فسيصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

وبحسب البيان، فمن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطة تم وضعها بشكل يحقق عدم التكدس، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.