انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:14 ص 08/03/2026

سعر الحديد

انخفضت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36875 جنيه، بزيادة 1530.56 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38350 جنيه، بزيادة 683.33 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3763.16 جنيه، بتراجع 436.84 جنيه.

