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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الثلاثاء 31-3-2020

10:33 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الثلاثاء 31-3-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.80 جنيه.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار

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