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الإسكندرية لتداول الحاويات تعقم الشاحنات ومحتوياتها قبل تفريغها بالموانئ

04:44 م الخميس 26 مارس 2020
الإسكندرية لتداول الحاويات تعقم الشاحنات ومحتوياتها قبل تفريغها بالموانئ

الإسكندرية لتداول الحاويات تعقم الشاحنات

كتبت – شيماء حفظي:

بدأت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إجراءات تعقيم الحاويات والشاحنات، ومحتوياتها قبل تفريغها بالموانئ، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية للشركة، لمصراوي، إن الشركة طبقت إجراءات الوقاية من الفيروس، فيما يتعلق بتخفيض عدد العاملين، وبدأت التعامل مع الشاحنات "القادمة من بلاد الوباء الصين، وإيطاليا، وفرنسا".

وأضاف أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك تراجع في تدفقات الشاحنات.

الاسكندرية لتداول الحاويات تعقيم الشاحنات الموانئ الاسكندرية

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