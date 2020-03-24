رئيس التجاري الدولي: كافة الرواتب والحوافز لن تتأثر مع خفض العمالة بالبنك

كتبت منال المصري:

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن كافة رواتب وحوافز ومكافآت وبدلات جميع العاملين في البنك لن تتأثر بتخفيض العمالة في البنك طبقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي أصدرها المركزي للبنوك الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك خلال مداخلة لعز العرب مع قناة العربية اليوم الثلاثاء، وهو ما يأتي بعد ما أصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي تعليمات للبنوك العاملة في مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، من بينها تخفيض حجم العمالة في البنوك.

وأكد عز العرب أن البنك التجاري الدولي بدأ في تطبيق مبادرة البنك المركزي لتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية على العملاء من أصحاب القروض لمدة 6 أشهر بدءا من منتصف الشهر الجاري.

وكان البنك المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي)، وذلك لمدة 6 أشهر، بحسب كتاب دوري صادر يوم الاثنين قبل الماضي.

وذكر عز العرب أن هناك بعض البنوك المركزية الأخرى في العالم أصدرت قرارا بتأجيل سداد الأقساط الائتمانية ولكن على بعض القطاعات، وليس جميعها، وذلك نظرا لأن هناك قطاعات مربحة ولن تتأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا مثل قطاع الأدوية.

ووجه عز العرب نصيحة إلى جميع الشركات العاملة التي تضررت بالأزمة الراهنة بالتواصل مع جميع عملائها والموردين والممولين، مشددا على ضرورة حفاظ الشركات على الموظفين لديهم، لأنهم يمثلون الأصل الحقيقي لأي شركة هادفة للربح.