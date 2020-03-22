مصدر بالمركزي يكشف تفاصيل استثمار 20 مليار جنيه في البورصة

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن البنك المركزي يعتزم شراء أسهم في البورصة المصرية بشكل مباشر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال اليوم الأحد، إن البنك المركزي سيضخ 20 مليار جنيه في البورصة.

وقال المصدر إن المركزي سيضخ هذه الأموال من ميزانيته الخاصة، وبشكل مباشر في شراء أسهم في البورصة.

ورفض المصدر الإفصاح عن المدة التي سيتم فيها استثمار هذا المبلغ.