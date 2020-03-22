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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور الأحد 22-3-2020

11:31 ص الأحد 22 مارس 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور الأحد 22-3-2020

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، خلال اليوم الأحد عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 24 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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