كافور في رسالة للعملاء: متاجرنا تعمل بشكل طبيعي والسلع متوفرة

كتبت- شيماء حفظي:

أرسل كارفور مصر، رسالة نصية إلى عملائه، بأن متاجر "كارفور" سوف تواصل عملها بشكل طبيعي، سواء المتاجر التقليدية أو الإلكترونية، وستستمر مخازنها مجّهزة بشكل كامل، لتلبية احتياجات العملاء في هذه الأوقات العصيبة.

ونقلت الرسالة عن هاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، المالكة للامتياز الحصري لعلامة كارفور بالشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا، أن هذا يأتي في وقت تأخذ فيه تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد (COVID -19) حيزا كبيرا من تفكير جميع الأفراد حول العالم، "ندرك أن عملاءنا لديهم الكثير من التساؤلات بشأن منتجاتنا وخدماتنا واستمرار عملياتنا. "

وأضافت الرسالة "واليوم نلاحظ أن العملاء يبادرون لشراء وتخزين منتجات فائضة عن احتياجاتهم، وذلك نتيجة القلق الذي ينشأ في هذه الفترات. وهنا نودّ التأكيد على أنه بالرغم من زيادة الطلب بشكل كبير، إلا أن سلاسل الإمداد لدينا مجهّزة بشكل قوي لتوفير المنتجات لعملائنا مهما كانت الظروف".

وقالت الرسالة :"أننا نواصل العمل المكثّف مع جهات التوريد لدينا وشركائنا من أجل ضمان اكتفاء أقسام المتاجر المختلفة بكافة المنتجات للطلبات سواء من المتاجر نفسها أو عبر المنصات الالكترونية وإيصالها بأسرع وقت ممكن خلال هذه الفترة الحافلة بالتحديات. كما أننا نقوم بتطبيق إجراءات وقائية لضمان سلامة وصحة عملائنا وموظفينا على حدٍ سواء."

وناشدت العملاء باتباع نهج مسؤول عند التسوق وعدم التزاحم وترك مسافات مناسبة ومراعاة الآخرين، "وأجدّد التأكيد على أن لدينا مخزون كافٍ من المنتجات لتلبية احتياجات الجميع اليوم وغداً وعلى مدار الأسابيع والأشهر المقبلة"، بحسب ما قاله هاني ويس.