البنك الزراعي يخفض عدد العمالة 50% لمدة أسبوعين.. والأولوية للسيدات

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر منذ الأسبوع الماضي، تخفيض عدد العمالة في فروع البنك بنسبة 50%، مع إعطاء أولوية للسيدات، بهدف تخفيف المخاطر بين العاملين في الأماكن والقطاعات كثيفة العمالة بالبنك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأضاف علاء فاروق أن البنك قرر أن يتم العمل بالتناوب أو من المنزل، على أن تصل مدة الإجازة لكل من حصل عليها إلى 14 يوما متواصلة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بكل الفروع والمناطق والمركز الرئيسي.

وأصدر البنك الزراعي خطابا للموظفين ينص على تخفيف مخاطر الاختلاط بين العاملين بالبنك في قطاعات المركز الرئيسي بالتحرير والدقي، والقطاعات والمناطق بالمحافظات كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وأوصت إدارة البنك في خطابه بتفويض رؤساء المناطق وقطاعات المركز الرئيسي والقطاعات بالمحافظات بتخفيض العمالة لمدة أسبوعين تنتهي في 26 من الشهر الجاري للأماكن والوحدات التي يزيد فيها العدد عن 35 موظفا تقريبا بنسبة 50%ٌ على الأكثر.

كما أوصت الإدارة بأنه يفضل أن تكون الأولوية للسيدات وذلك لمراعاة شؤون أولادهم وأسرهم في ظل تعطيل المدارس خلال هذه الفترة، شريطة ألا يتم التناوب بين العاملين في ذلك بمعنى أن يتم منح الإجازة مدفوعة الأجر على أن لا يعود قبل 15 يوما.