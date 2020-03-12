تنظيم الاتصالات وشركات المحمول يشكلون غرفة عمليات لمدة ٧٢ ساعة

كتب- علاء حجاج:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير عمرو طلعت يتابع انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وبحسب البيان تواصل الوزير مع حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة ال ٧٢ ساعة القادمة لمتابعة تأثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء ومواجهة اَى أعطال او تأثر لخدمات الاتصالات، والتأكد أن مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.

كما تواصل طلعت مع عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للاطمئنان على انتظام الخدمة واستعداد وجاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال فور حدوثها ووحدة ادارة الأزمات بالمصرية للاتصالات وكذلك مركز خدمة العملاء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.