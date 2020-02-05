أسعار النفط تقفز 3% بفضل تقارير عن عقار فعال لعلاج مصابي فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم الأربعاء بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب وكالة رويترز ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2% إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6% إلى 50.93 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية أمس أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنها بفعالية "التصدي لفيروس كورونا".

وعلى نحو منفصل، نقلت سكاي نيوز عن باحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدما كبيرا في تطوير لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الآوان فات لذلك بالنسبة للتفشي الحالي.

وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية.

ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5% هذا العام.

وفي اجتماع أمس، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس إلى فبراير.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل. والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.