أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها.. والجرام يفقد 4 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراي، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 691 جنيها مقابل 695 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 789 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5528 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 7.2 دولارات بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,569 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.