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ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:05 ص الإثنين 03 فبراير 2020
ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

جمبري

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثتين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و25 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و 360 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و 66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 100 جنيه و160 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.

السمك البلطي الجمبري أسعار الأسماك سوق العبور

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