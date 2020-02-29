لماذا تهاوت أسعار الذهب مع مخاوف فيروس كورونا رغم أنه ملاذ آمن؟

كتب- مصطفى عيد:

تهاوت أسعار الذهب بنسبة 3.61% مع نهاية تعاملات جلسة أمس الجمعة في الأسواق العالمية، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، لتسجل أسعار المعدن الثمين أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2016، بحسب وكالة رويترز، في أسبوع شهد تقلبات حادة.

وقبل هذا الانخفاض الكبير، دفعت مخاوف تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى وباء إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى في 7 سنوات عند 1688.66 دولار للأوقية يوم الاثنين الماضي.

ولكن مع زيادة حالة الفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وتوسع دائرة الدول المصابة، اتجه المستثمرون في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس الجمعة إلى تسييل شتى الأصول ومنها الذهب، ليسجل السعر خسارة بنحو 59.3 دولار للأوقية بنسبة 3.61%، إلى مستوى 1585.69 دولار بنهاية التعاملات.

وبحسب رويترز، قال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال انفستورز، "مستثمرون كثيرون ومتعاملون عليهم تلبية طلبات تغطية في منتجات أخرى، لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه، لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب".

وأضاف ماتوسك "يحاول الناس بيع أي شيء يستطيعون بيعه".

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس يعود إلى عمليات جني أرباح إثر عمليات بيع لكميات كبيرة من الذهب بعد زيادته خلال الأيام الأخيرة إلى مستويات مرتفعة مع تفشي المخاوف من فيروس كورونا.

وانعكس التراجع الكبير لأسعار الذهب العالمية على مستوياتها محليا، حيث شهد سعر الجرام هبوطا حادا وصل إلى 21 جنيها دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 693 جنيها مقابل 714 جنيها أمس.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 594 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 792 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5544 جنيها.

وشملت الخسائر عالميا سائر المعادن النفيسة أيضا، أمس الجمعة، مع هبوط البلاديوم بنسبة 13% خلال الجلسة، والبلاتين 6.1%، والفضة 7.4 %.