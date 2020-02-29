تشغيل فرع المطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية في النصف الثاني من 2020

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لطباعة المطبوعات المؤمنة ومختلف مطبوعات الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث من المقرر بدء تشغيله مطلع النصف الثاني من العام الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة بصدد الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية والتي أنشئت في عام 1820 في عهد الوالي محمد على تحت اسم "مطبعة بولاق" لتكون بذلك أحد أقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حاليا، مشيرة إلى أنه من المقرر الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية خلال شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة صباح اليوم للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بإمبابة، حيث تفقدت الورش الإنتاجية للطباعة الرقمية وحفر الليزر والوثائق المؤمنة والتغليف وإنتاج مطبوعات المكفوفين بطريقة برايل.

وقالت الوزيرة إن المطابع الأميرية تمثل أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، حيث لعبت دوراً رئيسياً في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.

وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية في تقديم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة.

وأشارت إلى أن الإمكانات والمقومات المادية والبشرية المتوافرة لدى المطابع الأميرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة، واستخدام أحدث آلات الطباعة ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة في قطاع الطباعة والنشر.

وعقدت الوزيرة اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة برئاسة أشرف إمام، رئيس الهيئة، تم خلاله استعراض الأنشطة الإنتاجية للهيئة، وكذا خطط تطوير الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وقال أشرف إمام، إن الهيئة مزودة بأحدث خطوط الإنتاج والتي تشمل خدمات الطباعة الرقمية وفصل الألوان وتنفيذ التصميمات والتجهيزات الفنية بأحدث تكنولوجيات طباعة الأوفست في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن طباعة كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة "برايل" والتجليد والتشطيب، مشيرا إلى أن الإصدارات اليومية للهيئة تتضمن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.

وأضاف إمام، أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق رؤيتها بأن تكون منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة باعتبارها أهم مركز للطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط وقاطرة لصناعة الطباعة والتجليد لتحقق بذلك أعلى معدلات للأداء.

وذكر أنه في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي تم إنشاء بوابة إلكترونية للهيئة لتعكس عراقة وأصالة المطابع الأميرية بتاريخها، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية الحالية في كونها المنبع الرسمي والوحيد لنشر جميع التشريعات والقرارات الصادرة من القيادة السياسية ولتعريف المواطن بالتشريعات المصرية وفقاً لحقوقه الدستورية.

وأوضح إمام أن هذه البوابة تعد منصة الكترونية لعرض منتجات الهيئة والتواصل مع الجمهور إلكترونيا، وتقديم خدمات الهيئة التي تشمل النشر والاشتراك وخدمة الطباعة من الأرشيف وتوفير التشريعات المصرية.