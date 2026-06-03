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لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، عقب إصابتها بجروح خطيرة في الرأس، إثر انهيار جزئي لحائط وحدة سكنية ببرج تحت الإنشاء بمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انهيار جزء من حائط بأحد أبراج مدينة مغاغة، مما أسفر عن وقوع حالة وفاة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث أنه أثناء مصادفة مرور الطالبة أسفل البرج، حدث انهيار الحائط من الطابق الحادي عشر، مما أودى بحياتها.

وكشفت المعاينات الأولية أن هناك عدة طوابق مخالفة للاشتراطات بالبرج، ومحرر له عدة مخالفات، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.