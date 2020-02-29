أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت 29-2-2020

كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار أصناف الأسماك البلطي والمكرونة السويسي والبوري في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور، تراوح سعر كيلو السمك البلطي الجملة بين 23 و27 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري خلال تعاملات اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.