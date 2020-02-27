أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع بداية تعاملات الخميس 27-2-2020

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في القاهرة إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.