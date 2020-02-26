البترول: إقامة مشروعات بتروكيماويات بالعلمين الجديدة ومنطقة قناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر لديها مشروعات صناعية كبرى جديدة للبتروكيماويات سيتم إقامتها بكل من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير هذه الصناعة الحيوية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وأن هذه المشروعات التي ستقام بشراكات مع كبرى الشركات العالمية تؤكد أن صناعة البتروكيماويات المصرية على الطريق الصحيح وأنها صناعة جاذبة للاستثمارات العالمية .

وتمثل المشروعات إسهاما حقيقيا في تعزيز استفادة مصر من مقوماتها في صناعة البتروكيماويات وتعزز من مكانة مصر إقليميًا في هذه الصناعة الحيوية في ظل ما ستوفره المشروعات الجديدة من طاقات إنتاجية ضخمة عند الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها.

وأكد أن صناعة البتروكيماويات من احدي الصناعات المهمة في بناء الاقتصاد بما توفره من قيمة مضافة مرتفعة وعائدات مالية متميزة علي الاستثمار ومساهمة قوية في احلال الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.

وقال سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إنها تستهدف المضي قدما في استكمال خطة وزارة البترول القومية للتوسع في صناعة البتروكيماويات في ضوء برنامج العمل الخاص بهذه الصناعة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأضاف أن الشركة أعطت أولوية في موازنتها للعام المالي المقبل 2020/ 2021 للمشروعات الجديدة تحت التنمية والدراسة والتي تشمل كل من مجمعى التكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين.

وأشار إلى مشروع إنتاج البولي اسيتال الذي تدرس الشركة إقامته حاليا بميناء دمياط و يعد اول مشروع من نوعه يتم اقامته فى مصر وافريقيا ، ومشروعى انتاج الايثانول الحيوى والميلامين الجارى دراسة إقامتهما أيضا بدمياط .

وأوضح أنه تم الاتفاق مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية والبريطانية والمؤسسات التمويلية الأمريكية للتعاون والاستثمار في المشروعات الجديدة حيث يتم التعاون مع بكتل الامريكية في مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالسويس بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار في ضوء اتفاق المبادئ الموقع مؤخرا بين الجانبين و مع تحالف شركتي شيرد كابيتال وبي اس دبليو البريطانيتين كمستثمر ومساهم بمجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية 8.5 مليار دولار .

وأشار إلى أن المشروعان يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والتي تدخل بدورها في العشرات من الصناعات التكميلية وتقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البلاستيك والصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والمطاط ومواد الطباعة والدهانات والمواد اللاصقة، بالإضافة إلى المنتجات البترولية الرئيسية التي سيوفرها المجمعان.

وبصدد إجراء دراسة جدوى تفصيلية لمشروع البولى اسيتال تمولها الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية والتجارة حيث أظهرت دراسة الجدوى الأولية مؤشرات اقتصادية مشجعة على الاستثمار بالمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن ينتج 50 ألف طن سنويًا بولى اسيتال وهي المادة التى تعتمد عليها صناعات هامة مثل الصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وأجزاء السيارات .

وأضاف أن هناك 5 مشروعات في مرحلة التنفيذ جارية حاليا وتشمل مشروعات إنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمحافظة البحيرة وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس والبولى بيوتاديين بمجمع ايثيدكو بالإسكندرية وإنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات مجمع سيدبك بالإسكندرية والرصيف البحرى وتسهيلات الشحن والتخزين لمجمع موبكو بدمياط .