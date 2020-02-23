ارتفاع البصل والبرتقال البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البصل والبرتقال البلدي والسكري واليوسفي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الرتقال البلدي 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.8 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه، 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.