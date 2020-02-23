الدولار يهبط ببنكي العربي الأفريقي وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي العربي الأفريقي، وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.54 جنيه، بينما انخفض سعر البيع 3 قروش إلى 15.63 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.