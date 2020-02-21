تراجع الطماطم وزيادة الخيار.. أسعار الخضروات الجملة خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والبانجان والخيار البلدي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه، بتراجع جنيه اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.