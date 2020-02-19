قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 696 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم 696 جنيها مقابل 690 جنيها، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى حوالي 597 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 795 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5568 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 7.9 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1609 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.