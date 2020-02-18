تراجع جديد لأسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في بنك البركة.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة والإسكندرية إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك العربي الأفريقي إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشين في بنك كريدي أجريكول عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التجاري الدولي إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.62 جنيه و15.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.