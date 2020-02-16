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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات الأحد

03:11 م الأحد 16 فبراير 2020
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.88%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13737 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.88%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 49.7 مليون جنيه، والعرب بقيمة 7.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 57.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.1% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13859 نقطة.

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