قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز

شهدت أسواق الطاقة الأوروبية اضطرابات حادة مع بداية الأسبوع، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي والنفط بشكل لافت، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على مضيق هرمز، أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفاعات حادة في العقود الأوروبية

وبحسب ما نشرت وكالة بلومبرج، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إذ ارتفعت العقود الآجلة الهولندية بنسبة تصل إلى 17% خلال التداولات الآسيوية المبكرة، وذلك في تمام الساعة 5:52 صباحًا بتوقيت سنغافورة، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة القلق داخل الأسواق.

تمديد ساعات التداول لمواجهة التقلبات

وفي محاولة لاستيعاب حدة التحركات، تم تمديد فترة التداول على العقود الأوروبية لتصل إلى 21 ساعة يوميًا بدلًا من 10 ساعات فقط، بما يعكس حجم التقلبات غير المسبوقة التي تضرب أسواق الطاقة.

تعثر المفاوضات يضغط على الإمدادات

جاءت هذه التطورات بعد فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب محادثات استمرت لأيام، ما بدد آمال التوصل إلى حل سريع للأزمة التي دخلت أسبوعها السادس، وتسببت في اضطراب نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

تصعيد عسكري وموعد تنفيذ الحصار

وفي تصعيد لافت، أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ الحصار البحري على مضيق هرمز اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بإطالة أمد إغلاق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم.

تعطل الغاز واستمرار جزئي للنفط

فعليًا، توقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق لأكثر من شهر كامل، في حين استمرت بعض ناقلات النفط العملاقة في العبور بشكل محدود خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون تسجيل وصول شحنات غاز حتى الآن، ما يعكس اختلالًا واضحًا في تدفقات الطا