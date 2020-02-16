أسعار الدولار تواصل الانخفاض.. ويسجل 15.60 جنيه في بنك القاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك مصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.