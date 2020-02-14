الدولار يهبط 7 قروش ويواصل تراجعه للأسبوع السادس على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

هبط سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لبيانات البنك، تراجع سعر الدولار 7 قروش خلال الأسبوع الماضي، ليسجل بنهاية تعاملات أمس الخميس 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وبدأ الدولار رحلة هبوط منذ بداية العام الجاري، مقابل العملة المحلية، بفضل جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع قرشين ليسجل أمس 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 51.08 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع مقابل 51.43 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 16.96 جنيه للشراء و17.15 جنيه للبيع مقابل 17.23 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر بيع الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.26 جنيه للشراء و20.58 جنيه للبيع، مقابل 20.32 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الريال القطري قرشا ليسجل أمس الخميس 4.12 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وهبط الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.26جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع