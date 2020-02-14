أسعار الذهب في مصر تعود للزيادة خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

زادت أسعار الذهب في مصر جنيهين للجرام الواحد خلال الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة نحو 687 جنيها مقابل 685 جنيها للجرام الجمعة الماضي، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 588.9 جنيه، وعيار 24 إلى 785 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.

وعالميا، تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع اليوم الجمعة في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن النفيس وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1575.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.