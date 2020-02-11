أبرز البنود المتراجعة بحصيلة الضرائب في النصف الأول من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات وزارة المالية، عن تراجع حصيلة الضرائب من عدد من قنوات تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019.

ويأتي على رأس هذه التراجعات، تراجع إجمالي حصيلة الضرائب نفسها إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 303.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بنسبة تراجع طفيفة 0.04%.

ومن بين أبرز البنود التي شهدت تراجعا ملحوظا في حصيلتها ضرائب الجدول على السلع المحلية والتي سجلت 46.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 52.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 10.2%.

ويعود ذلك التراجع بشكل أساسي إلى التراجع في ضرائب الجدول على منتجات النفط إلى نحو 8.5 مليار جنيه مقابل 14.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 42.2%.

كما انخفضت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة إلى 49.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 50.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 2.8%، كما انخفضت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بشكل طفيف إلى 22.66 مليار جنيه مقابل 22.70 مليار جنيه.

ومن أهم البنود ذات الحصيلة الكبيرة التي شهدت تراجعا، حصيلة الضرائب على عوائد الأذون والسندات، والتي وصلت إلى 22.2 مليار جنيه مقابل 24.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9%.

وشملت البنود التي تراجعت حصيلتها أيضا، الضريبة على أرباح قناة السويس والتي وصلت إلى 16.2 مليار جنيه مقابل 17.4 مليار جنيه، بنسبة تراجع 7.2%.

وتراجعت حصيلة ضريبة المباني خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 2 مليار جنيه مقابل نحو 2.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة هبوط 27.4%.

وانخفضت حصيلة رسوم التنمية على تسيير السيارات إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه بنسبة تراجع 5.4%، وتراجعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية إلى نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه، بنسبة هبوط 9.3%.

وهبطت حصيلة ضريبة الجدول على المقاولات وأعمال التشييد والبناء إلى 741 مليون جنيه مقابل 1080 مليون جنيه بنسبة تراجع 31.4%، وانخفضت حصيلة (ضريبة الجدول + ضريبة قيمة مضافة) على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول إلى صفر مقابل 654 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

كما انخفضت حصيلة ضريبة الجدول على التبغ والسجائر المستوردة إلى 4 ملايين جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 737 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 99.5%.

وتراجعت الحصيلة من ضريبة الملاهي إلى 52 مليون جنيه مقابل 148 مليون جنيه، بنسبة هبوط 64.9%، وانخفضت حصيلة الإتاوة على القمار إلى 40 مليون جنيه مقابل 98 مليون جنيه بنسبة تراجع 59.2%.

وانخفضت الحصيلة من ضريبة الدمغة على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون إلى 17 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 611 مليون جنيه، بنسبة تراجع 97.2%، وتراجعت حصيلة ضريبة الدمغة على الإعلانات إلى 27 مليون جنيه مقابل 542 مليون جنيه بنسبة هبوط 95%.

وانخفضت حصيلة ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها إلى مليون جنيه مقابل 213 مليون جنيه في الفترة المقابلة بنسبة تراجع 99.5%، وتراجعت حصيلة ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها إلى 62 مليون جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه، بنسبة هبوط 96.3%.

ولم تحصل الحكومة أي مبالغ عن ضريبة الدمغة على خدمات النقل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 240 مليون جنيه حصيلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الحصيلة من رسوم تنمية المحاجر إلى 574 مليون جنيه مقابل 721 مليون جنيه، بنسبة تراجع 20.4%، والحصيلة من الرسوم الإجراءات القنصلية إلى نحو 1.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.8 مليار جنيه بنسبة تراجع 46.8%.

وتراجعت ضرائب الدمغة على الرواتب إلى 962 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة انخفاض 38.5%.

وشهدت حصيلة مصر من ضرائب التجارة الدولية (الجمارك) تراجعا إلى 18.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 20 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 8%.