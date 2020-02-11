"التأمين الصحي": نعمل على سرعة استكمال المنظومة الرقمية والهيكل الإداري

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة لديها رؤية واضحة، وهدف محدد يتمثل في إنجاح نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، خاصةً في مرحلته الأولى، والإسراع باستكمال المنظومة التكنولوجية والرقمية والهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.

وأضاف صادق في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تستهدف أيضا استكمال المنظومة بمحافظة بورسعيد، والانتهاء من كل الأمور الخاصة بها، والمتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بالمنظومة والخدمات الطبية المقدمة من خلالها؛ سعيًا لتلافي أي ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.

وذكر أنه يجري حاليا الانتهاء من تسجيل مواطني 5 محافظات أخرى سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها بعد الانتهاء من تطبيقها في بورسعيد.

وأشار صادق إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين في توفير رعاية صحية متكاملة، وتتعامل باحترافية عالية مع أي تحديات خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية والحكومة.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة محمد معيط وزير المالية، يعكف حاليًا على استكمال الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، بما يُوفر إدارة متميزة، ويساعد في التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية.

وقال صادق إن تعيين الوظائف القيادية بهيئة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة الأخيرة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظومة الجديدة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي؛ لضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل؛ من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف أن الهيئة تعتمد على نظام إداري يرتكز على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر ولامركزية التنفيذ عن طريق تقسيماته الإدارية بالأقاليم، وتختص بحصر وقيد المواطنين وتسجيلهم بالنظام الجديد وتوزيعهم جغرافيًا على مراكز طب الأسرة أو أطباء الأسرة.

كما تختص الهيئة بالتعاقد مع مقدمي الخدمات المستوفية لمعايير الجودة الشاملة، وتسعير الخدمات الطبية بواسطة اللجنة المختصة، وتحصيل الاشتراكات طبقًا للقانون، ودفع المطالبات لمقدمي الخدمة والمواطنين، وتوفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات، وفقا لصادق.

وذكر أن دور الهيئة يتضمن أيضا وضع نظام رقابي دقيق لمتابعة مستوي جودة الخدمات المقدمة، وضمان تحقيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين المؤمن عليهم في جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة المؤمن عليهم في جهات تقديم الخدمة الصحية.

وأشار صادق إلى أنه سوف يختص بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية، على النحو الذي يضمن الانتهاء من تطبيق النظام الجديد وفقًا للجدول الزمني المقرر، وتعيين الكوادر اللازمة لإدارة النظام بكفاءة عالية، وإنشاء نظم معلومات، ونظم رقمية حديثة تواكب مثيلاتها عالميًا لضمان سرعة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن دوره يتضمن أيضا إنشاء إدارة مسئولة عن النشاط الاستثماري للهيئة، ووضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال المحصلة من المؤمن عليهم، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل للموارد البشرية وفق أحدث النظم التكنولوجية والبرامج المعتمدة محليًا ودوليًا.

وقال صادق إن هذا المشروع القومي الطموح يمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة ويحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويُسهم فى الحد من معدلات الفقر.

وأضاف أن الأرقام، التي أعلنها عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تؤكد أن هناك إقبالًا من المواطنين على الاشتراك في "التأمين الصحي الشامل" للاستفادة من الخدمات الطبية الجيدة التي توفرها، حيث تم تسجيل 573 ألف مواطن بما يعادل 174 ألف أسرة، وبلغ عدد المرضى 302 ألف، خضع منهم 198 ألفًا للفحوصات الطبية، وتم إجراء 15 ألفًا و500 عملية جراحية.

وذكر صادق أن من المتوقع بنهاية هذا العام المالي أن يكون جميع سكان محافظة بورسعيد سجلوا بالمنظومة الجديدة، بجانب المحافظات التي ستنضم إليها خلال نفس الفترة، وهو ما يضع على عاتق الهيئة مسئولية تقديم خدمة طبية بجودة عالية تضاهي ما يقدمه القطاع الخاص.



وأوضح أن هناك تجارب مميزة يعتبرها من أقرب النظم إلى التأمين الصحي الشامل في مصر منها نظم التأمين الصحي في فرنسا وهولندا وألمانيا، مشيرا إلى أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التواصل مع المسئولين المختصين بهذه الدول؛ على النحو الذي يسهم في تعزيز التعاون، وتوطين الخبرات العالمية الناجحة في مصر.