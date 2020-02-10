التضخم السنوي في مصر يستقر عند مستوى 6.8% في يناير

كتب- مصطفى عيد:

استقر معدل التضخم السنوي، في يناير الماضي، عند مستوى 6.8%، في إجمالي الجمهورية، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

لكن معدل التضخم السنوي خلال يناير انخفض مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2019، حيث سجل وقتها 12.2%.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا في يناير الماضي، مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019.

وعاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام إيجابية في يناير مسجلا 0.8%، بعد أن حقق معدلات سلبية في ديسمبر ونوفمبر الماضيين، بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود، وذلك قبل أن يبدأ موجة من الانخفاض ويحقق أرقام آحادية.