الصوت والضوء: البت في العروض الفنية لتطوير منطقة الأهرامات خلال 10 أيام

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة العضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، إنه سيتم فض المظاريف الفنية للعروض المتقدمة لطرح تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات وأبو الهول، خلال 10 أيام.

وأضاف جودة، لمصراوي، أن الشركة تلقت عروضا في المزايدة التي انتهت يوم 3 ديسمبر، وسيتم خلال الـ 10 أيام فتح المظاريف الفنية للعروض المقدمة، واختيار أفضلها، ثم يعقب ذلك تقديم العروض المالية للشركات الراغبة في تطوير المشروع.

وأوضح أنه يتم التأكد من استيفاء شروط العروض الفنية المقدمة، ثم يتم البت في العروض الفنية من خلال لجنة بت فني، وبعد اختيار العروض الجيدة فنيا يتم تقديم العروض المالية، والتي يتم أيضا تقييمها لاختيار العرض الفائز.

وكانت 5 شركات تقدمت في بينها شركة أوروبية، و4 شركات مصرية، وفقا لما قاله جودة لمصراوي سابقا.

وكانت شركة الصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال العام، أعلنت طرح مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات المخصصة للعرض.

وتضمن إعلان الطرح، أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الشركة الرئيسي مقابل 10 آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالدولار، وأن قيمة التأمين الابتدائي 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالدولار، يسدد بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر أو معزز من أحد البنوك المصرية.

وأوضحت أن آخر موعد لتلقي العطاءات في مظروفين "فني ومالي" وفض المظاريف الفنية والاطلاع على المستندات الخاصة بمقدمي العطاءات يوم الخميس 5 نوفمبر 2020، قبل أن يتم تعديله إلى 3 ديسمبر المقبل.

وتستهدف شركة الصوت والضوء، من المشروع اختيار مستثمر لتطوير منطقة تقديم العروض بالأهرامات.

وتتضمن عملية التطوير، تحديث أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.