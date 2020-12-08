ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11019 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 50.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 30.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 80.4 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10995 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
118847
عدد المصابين
-
103703
عدد المتعافين
-
6790
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
67367603
عدد المصابين
-
46566794
عدد المتعافين
-
1541293
عدد الوفيات
إعلان