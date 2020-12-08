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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:55 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11019 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 50.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 30.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 80.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10995 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين

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