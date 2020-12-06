التعاون الدولي تطلق فيلما حول التعاون مع إيطاليا لدعم ريادة الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها، اليوم الأحد، إنها أطلقت فيلما حول أحد برامج التمويل التنموي مع إيطاليا، لدعم ريادة الأعمال.

وأضافت الوزارة أن إطلاق هذا الفيلم يأتي ضمن الجهود التي تبذلها في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى من خلالها للترويج للقصص التنموية التي تنفذها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وبحسب الوزارة، يتناول الفيلم، الذي تم إعداده وإنتاجه من خلال فريق سرد المشاركات الدولية بوزارة التعاون الدولي، مشروع دعم ريادة الأعمال المتوسطي، والذي تم تنفيذه من خلال التمويلات التنموية من إيطاليا، واستهدف تعزيز فرص العمل وتحقيق النمو الشامل، ورعاية الإبداع وتعزيز الابتكار.

ونجح المشروع في تدريب أكثر من 500 من المصممين رواد الأعمال على مهارات العمل، وتوفير 300 فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل تدشين 17 خط إنتاج جديدا في مجالات ريادة الأعمال ودعم قدرات هذه المشروعات للتصدير للخارج، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أنه من خلال المشروع تم بناء القدرات لتطوير المنتجات أو الخدمات الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم التصدير، وتوفير الدعم الفني لقطاع ريادة الأعمال.

ومؤخرًا اجتمعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الإيطالي بالقاهرة، لمناقشة المشروعات التنموية ضمن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت المشاط توقيع عقدين لتنفيذ مشروعي تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح، وتدشين منظومة مراقبة القمح، بقيمة 405 ملايين جنيه للمشروعين، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون.

والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية هو آلية يتم من خلالها توقيع اتفاقيات مبادلة جزء من الديون المستحقة للحكومة الإيطالية لتستخدم في تمويل مشروعات تنموية في مصر، بحسب البيان.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج نحو 350 مليون دولار، وتم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار في 2001، والمرحلة الثانية بقيمة 100 مليون دولار فى 2007؛ وتم استخدام المرحلتين بالكامل من خلال توجيه المقابل المحلي لتمويل نحو 88 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية.

بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي خلال العام الجاري عدة أفلام توثيقية للمشروعات التنموية، بما يعكس التعاون المثمر مع شركاء التنمية، ويروج لقصة مصر في تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا للبيان.

ومن بين الأفلام التي أطلقتها الوزارة فيلم "ما وراء الغذاء" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حول المشروعات المنفذة مع البرنامج في مصر، وحصل الفيلم على فرصة للعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت منتصف العام الجاري.

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