وزير المالية يعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي على سفير الأرجنتين

كتب- مصطفى عيد:

عرض محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع إدواردو أنطونيو فاريلا السفير الأرجنتيني بمصر، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال الوزير إن هذه التجربة حظيت بدعم قوي من القيادة السياسية والشعب، ومنحت الاقتصاد القومي قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص أزمة كورونا، وتخفيف حدتها، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الأرجنتين في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، موضحا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بتصنيفها الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز.

وذكر الوزير أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

ومن جانبه، أشاد السفير الأرجنتيني بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي مع أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي يشير إلى أهمية ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من اتفاقية الميركسور، التي تتيح ميزات تفضيلية للصادرات المصرية تمنحها فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية، على النحو الذي يؤدي إلى تحرير التجارة بين الطرفين خلال 10 سنوات، بحسب البيان.

وحضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.