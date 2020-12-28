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رئيس قطاع التسويق: مصر للألومنيوم لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات لأمريكا

11:17 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
رئيس قطاع التسويق: مصر للألومنيوم لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات لأمريكا

إيهاب العلواني

كتبت – شيماء حفظي:

قال إيهاب العلواني رئيس قطاع التسويق، بشركة مصر للألومنيوم، إن الشركة أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكي، في ظل تراجع المنافسة الصينية وارتفاع الطلب.

وأوضح العلواني، في تصريحات لمصراوي، أن أمريكا كانت فرضت رسوم إغراق على المنتجات المدرفلة ضد 18 دولة بينها مصر متمثلة في شركة مصر للألومنيوم العام الماضي، لكن القضية انتهت بحكم لصالح الشركة.

وأضاف: "تم فرض رسوم جمركية بنسبة 10.42% على صادراتنا من منتجات الدرفلة على البارد لأمريكا، وهذه النسبة تعتبر الأقل مقارنة بباقي الدول والتى وصلت فى البعض منها إلى أكثر من 60%، هذا معناه أننا لدينا فرصة قوية لاستعادة حجم صادراتنا إلى أمريكا بتلك الميزة حيث تعتبر من أقل 3 دول حصلت على نسبة رسوم للدخول لسوق أمريكا".

وقال إن هذا الحكم يمثل فرصة أمام الصادرات المصرية من الألومنيوم، لأن المستهلك الأمريكي لديه نقص وطلب شديد على المدرفلات، "وهذا ما نراه حاليا من استعادة السوق وإبرام تعاقدات بواقع 1500-2000 طن شهريا ونتمنى زيادتها حتى تصل إلى 3000 طن الطاقة القصوى لهذه النوعية من المنتجات لدينا ".

وأضاف أن تصدير مصر للألومنيوم، لمنتجاتها يستهدف الدول المتقدمة، لأن رفاهية المجتمع وتقدمه صناعيا يقاس باستهلاكها من معدن خام الألومنيوم، لأنه يدخل في كافة الصناعات من السيارات، والفويل والأدوات المنزلية والألوميتال و الإنشاءات والمبانى الحديثة.

إيهاب العلواني السوق الأمريكي أمريكا مصر للألومنيوم

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