قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك بعض مرضى السكري يعانون من القلق تجاه استخدام الإنسولين، خاصة مع اعتقاد البعض أنه علاج طويل الأمد مدى الحياة، مؤكدة ضرورة تصحيح المفاهيم المتعلقة به.

وأوضحت "المنظمة" خلال فيديو توعوي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الإنسولين هو هرمون طبيعي يفرزه الجسم لتنظيم مستوى السكر في الدم، وعند عدم قدرة الجسم على إنتاجه أو استخدامه بشكل صحيح، يصبح من الضروري تعويضه بالعلاج الطبي المناسب.

الجسم لا يستطيع تعويض نقص الإنسولين

شددت "الصحة العالمية" على أن الجسم لا يمكنه تعويض نقص الإنسولين من تلقاء نفسه، محذرة من أن غيابه يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، ما قد يسبب مضاعفات خطيرة تؤثر على القلب والكلى والعينين والأعصاب.

وأكدت المنظمة أن الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة مهمان لتحسين الحالة الصحية، إلا أنهما لا يمثلان بديلاً عن الإنسولين في الحالات التي يحتاج فيها الجسم للعلاج.

التحسن لا يعني إيقاف العلاج

حذرت "الصحة العالمية" من إيقاف الإنسولين أو تعديل جرعاته دون استشارة الطبيب المختص، موضحة أن الشعور بالتحسن لا يعني اختفاء المرض أو الشفاء منه.

واختتمت "المنظمة" رسالتها التوعوية، بالتأكيد على أن الإنسولين ليس مصدر القلق، وإنما الخطر الحقيقي يكمن في ارتفاع مستوى السكر في الدم وعدم السيطرة عليه، وما قد يسببه من مضاعفات صحية خطيرة يمكن تجنبها بالالتزام بالعلاج.

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