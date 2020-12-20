أسعار اللحوم تستقر مع اقتراب أعياد الميلاد بسبب ضعف الإقبال وإلغاء الاحتفالات

كتبت-دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد والكريسماس إلا أن أسعار اللحوم تشهد حالة من الاستقرار على عكس ما هو مألوف.

وتابع عبد الباسط، أن أسعار اللحوم دائما ما تشهد زيادة في المناسبات والأعياد مثل عيد الأضحى وقبل شهر رمضان وأعياد الميلاد، ولكن هذا العام استقرت الأسعار.

وأضاف عبد الباسط، أن السوق يعاني من حالة ركود شديدة جعل الأسعار لا تتأثر بالمواسم التي كانت تشهد انتعاشة في طلب اللحوم.

وأرجع عبد الباسط، ضعف الإقبال هذا العام، إلى إلغاء احتفالات الكريسماس وخوف المواطنين من التجمعات وإقامة العزائم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز في القاهرة الكبرى بين 130 و150 جنيهًا، وكيلو اللحم الضاني بين 130 و160 جنيهًا، وهي نفس أسعار عيد الأضحى، بحسب عبد الباسط.