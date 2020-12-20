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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:33 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و65 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لأسعار موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

أسعار الأسماك سوق العبور

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